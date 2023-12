Scaroni non si sbilancia sulla Superlega: «Ancora troppo presto per esprimere opinioni». Le parole del presidente del Milan

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato in un’intervista al TG1 in cui ha analizzato la Superlega.

PAROLE – «Ho letto un comunicato stampa di venti righe che non è una base sufficiente per esprimere delle opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organi, a cominciare dalla Lega: abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione oggi pomeriggio, ma è troppo presto per esprimere delle opinioni».