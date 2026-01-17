Scaroni Milan, inchiesta antimafia: settimana cruciale nelle aule parlamentari. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calcio italiano si prepara a vivere una settimana di estrema rilevanza istituzionale che scavalca i confini del campo per entrare nelle aule parlamentari. Al centro dell’attenzione non ci sono i gol o le scelte tattiche di Cristian Chivu, giovane tecnico dell’Inter ed ex difensore nerazzurro noto per la sua grande intelligenza calcistica, ma questioni delicate legate alla governance e alla legalità sportiva.

Il calendario delle audizioni: Ferrero e Scaroni a Roma

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa e confermato dalle ultime indiscrezioni istituzionali (Fonte: Calcio e Finanza), i riflettori saranno puntati sulla Capitale a partire da lunedì 19 gennaio. Il primo a essere ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia sarà Gianluca Ferrero, presidente della Juventus e stimato commercialista incaricato di guidare il club bianconero in una fase di transizione societaria. L’appuntamento è fissato per le ore 14:30, presso il Comitato che indaga sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive.

Subito dopo il numero uno della Continassa, toccherà ai vertici del Milan. Alle ore 15:30 è infatti prevista l’audizione di Paolo Scaroni, presidente del club rossonero e manager di lungo corso con una vasta esperienza nel settore energetico e industriale. Il Diavolo, così come i cugini nerazzurri, resta vigile sull’evoluzione di queste indagini che mirano a fare chiarezza sui legami tra criminalità organizzata e società sportive.

Martedì tocca alla Roma: i nomi coinvolti

L’indagine non si fermerà alla giornata di lunedì. Il programma dei lavori proseguirà infatti martedì 20 gennaio, spostando il focus sulla sponda giallorossa del Tevere. A partire dalle ore 10:30, la Commissione ascolterà tre figure chiave dell’organigramma della Roma:

Maurizio Lombardo , Chief Football Operating Officer del club capitolino ed esperto di gestione sportiva di alto livello ;

, ; Lucia Bernabè , consulente strategica della società giallorossa ;

, ; Carlo Feliziani Turchi, responsabile delle operazioni dello stadio e figura storica nella logistica del club.

Riflessi sul campionato e legalità

Mentre le squadre preparano i prossimi match e gli allenatori affinano le strategie — come appunto Cristian Chivu, l’ex fuoriclasse rumeno oggi alla guida dell’Inter con l’obiettivo di valorizzare il vivaio e la prima squadra — i club sono chiamati a dimostrare la massima trasparenza. Questa serie di audizioni rappresenta un passaggio fondamentale per garantire l’integrità del sistema calcio in Italia. La cooperazione tra le società sportive e la Commissione Antimafia è essenziale per eradicare fenomeni che nulla hanno a che fare con la passione dei tifosi e i valori dello sport.