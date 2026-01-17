Rinnovo Maignan, ok l’ingaggio: ora tocca alle commissioni, il Milan sta facendo delle valutazioni

Rinnovo Maignan – Il Milan sta facendo delle valutazioni sulle commissioni da corrispondere agli agenti

In questi giorni frenetici di mercato, l’attenzione della dirigenza non è rivolta solo ai possibili innesti, ma soprattutto al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Una situazione che impone tempi stretti per evitare spiacevoli sorprese.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa è più viva che mai. Il titolo “Maignan, la trattativa prosegue. Da sciogliere il nodo commissioni” fotografa perfettamente lo stato dell’arte. Non siamo ancora al momento delle firme, ma la strada è tracciata. Nei giorni scorsi, infatti, è andato in scena a Milano un incontro importante tra i vertici del club e l’entourage dell’estremo difensore.

Ingaggio problema risolto, ora le commissioni: aumenta la fiducia sulla sua permanenza

Se l’intesa sull’ingaggio sembra a portata di mano, l’ultimo grande ostacolo riguarda le commissioni richieste dagli agenti. Si tratta di cifre importanti, costi accessori che la società rossonera sta valutando con estrema attenzione per far quadrare i bilanci senza svalutare il valore del giocatore.

La vera notizia, però, è il cambio di atmosfera che si respira attorno a questa operazione. Rispetto a qualche mese fa, quando l’addio di “Magic Mike” a fine stagione sembrava uno scenario quasi inevitabile e già scritto, oggi il vento è cambiato. Tra le parti filtra una rinnovata fiducia: c’è la volontà comune di proseguire insieme e di rendere Maignan una colonna del Milan del futuro.

L’ottimismo cresce, alimentato da contatti telefonici continui che stanno limando le distanze. Anche Allegri e compagni hanno fatto la loro parte per dare la svolta a questa trattativa che fino a qualche settimana fa sembrava imbattibile.

