Scaroni ha parlato a Gazzetta dello sport della questione relativa agli stadi in relazione al possibile danno economico causato da chiusura

Scaroni ha parlato a Gazzetta dello sport della questione relativa agli stadi in relazione al possibile danno economico causato da chiusura.

OCCASIONE PER I GIOVANI- «Che sono la maggioranza dei tifosi e sono anche indietro sotto il profilo dei vaccini. Sono sicuro che possiamo esercitare un ruolo positivo in quel senso. Certo è che se poi un nostro sostenitore si vaccina per assistere agli incontri, ma la capienza non lo permette, tutto diventa ridicolo. Pensiamo alle partitone, alla fine saremmo costretti a lasciare fuori della gente anche se provvista di green pass».