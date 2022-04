Scaroni: «Nuovo Stadio? Mi aspettavo fossimo più celeri»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato a Tutti Convocati del tanto discusso nuovo stadio di Milano. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico “Tutti Convocati“, Paolo Scaroni, presidente del Milan ha parlato della questione relativa al nuovo stadio di Milano:

«Mi aspettavo fossimo più celeri soprattutto noi a Milano che è una città del fare, così non è stato, ma il nostro Paese lo conosciamo, siamo bravi a perdere occasioni perchè la burocrazia ci frena»

INTER E MILAN – «Inter e Milan hanno la stessa visione perchè hanno la stessa ambizione di giocare un ruolo di primo piano nel calcio europeo, lo stadio è il primo ingrediente per il successo, lo pensano anche i nostri tifosi»

COSA MANCA – «Quello che è mancato è che il progetto è rimasto quello di Milan e Inter, non è mai diventato il progetto della politica Milanese, maggioranza e opposizione. Non è qualcosa per noi, ma per Milano»

TEMPI – «Mi sono informato sul dibattito pubblico, i tempi si possono accorciare e confido avvenga anche a Milano. Noi procederemo a dare tutti gli elementi per il dibattito pubblico al Comune»

URGENZA – «Una delle ragioni per cui guardiamo fuori Milano è perchè sposeremo il progetto con i tempi di realizzazioni più brevi, abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio»

SAN SIRO – «San Siro è iconico perchè ci hanno giocato Inter e Milan, non di per sè. Se le due squadre andassero a giocare da un’altra parte, con il tempo, diventerebbe altrettanto iconica quest’altra parte»

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA «La sostenibilità economica è diventata necessità per tutti quindi quando un giocatore fa richieste insostenibili accettiamo anche di perderlo a parametro zero»

CORSA SCUDETTO – «Come finisce per lo scudetto? Da uomo d’azienda dico: in budget ho scritto di arrivare 4, oltre è una cosa meravigliosa»