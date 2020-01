Scambio Paquetà-Bernardeschi, i tifosi rossoneri sono divisi

La voce rilanciata da alcuni media sull’ipotesi di uno scambio Bernardeschi-Paquetà ha diviso in due la tifoseria milanista

Negli ultimi tempi l’arrivo di Gonzalo Higuain a Milanello ha lasciato il segno. L’attaccante è andato via da Milano dopo pochi mesi, costringendo i rossoneri ad investire su Kris Piatek. Anche in difesa per i rossoneri non è andata meglio: il caso Bonucci e la recente cessione di Mattia Caldara sono significativi in tal senso. Per questo motivo, molti tifosi del Milan non vedrebbero di buon grado l’arrivo di Bernardeschi.

Inoltre, c’è il pericolo che Paquetà possa esplodere alla corte di Maurizio Sarri, decretando l’ennesima beffa di mercato per il Milan.