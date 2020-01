Paquetá-Bernardeschi: possibile scambio? Ecco la situazione

Il brasiliano piace alla Juventus, il problema resta lo stipendio dell’esterno

A oggi la trattativa resta solo un’ipotesi. Nulla di concreto o già scritto, anzi. Le due società hanno per entrambi i profili una buona stima, riconoscono le qualità, ma non sembrano a oggi, esserci le condizioni giuste per l’affare. La Juventus valuta il cartellino di Bernardeschi di più rispetto a quello di Paquetá. Inoltre c’è il problema ingaggio. L’italiano costerebbe il doppio rispetto al brasiliano come stipendio.

Paquetá: il brasiliano vuole la cessione, ma non ci sono offerte

Nessuna reale offerta per il calciatore ex Flamengo. Anche il Psg sembra aver tirato il freno a mano sul ragazzo. Tutto tace e la chiusura del mercato si avvicina.