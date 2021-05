Scamacca:  «Vedo poco mio padre, ho una storia familiare alle spalle»

Dopo la vicenda che ha visto protagonista il padre di Scamacca, l’attaccante del Genoa ha voluto chiarire la situazione

Dopo il gesto di questa mattina del padre di Scamacca, che l’ha visto protagonista di un gesto criminale nel centro sportivo di Trigoria, L’attaccante del Genoa ha voluto chiarire la situazione, sfogandosi a La Gazzetta dello Sport.

«Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Non so spiegarmelo. É doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Con mio padre ho rapporti solo saltuari, lo vedo pochissimo, ma è una storia familiare che preferisco tenere per me: chiedo rispetto della mia privacy».

L’attaccante, che era stato accostato la Juve durante il mercato invernale, ha, infine, chiosato: «Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni».