Scamacca Milan, Di Marzio: «L’Inter è gia molto avanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’interesse del Milan su Scamacca. Ecco cosa ha detto

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’interesse del Milan su Scamacca. Ecco cosa ha detto:

«È chiaro che il Milan non può non essere attento a quello che è un giocatore italiano con caratteristiche ideali per il futuro. Penso sinceramente che l’Inter sia già avanti. Non voglio dire che sia in chiusura, ma l’Inter si è mossa con grande anticipo»