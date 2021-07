Scamacca, la risposta del Sassuolo a Milan ed Inter

Scamacca è un obiettivo del Milan per completare il reparto avanzato, ma nei giorni scorsi è spuntato il nome anche dell’Inter

La società nerazzurra è a caccia di una quarta punta, un vice Lukaku, e il profilo del classe 1999 è considerato perfetto per la rosa di Simone Inzaghi. Come svelato da Repubblica, è lui il primo vero obiettivo per l’attacco, ma il Sassuolo per ora ha comunicato che non apre al prestito con diritto di riscatto.