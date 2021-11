Savic a Prime Video: «Per noi vale come una finale»

Savic ha parlato a Prime Video nel pre partita di Atletico Madrid Milan, match valido per la quinta giornata di Champions. Le sue parole

«Questa per noi è una finale. Abbiamo puntato sul superare la pressione alta del Milan che abbiamo sofferto all’andata: spero che oggi possiamo fare meglio sull’uscita contro la pressione del Milan. Abbiamo preparato molto bene la partita: spero che possiamo vincere, è molto importante per noi come per il Milan».