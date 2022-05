Sassuolo-Milan, Mapei Stadium sold out in 20 minuti: è febbre scudetto, i tifosi rossoneri hanno incenerito i tagliandi

Sono bastati 20 minuti per bruciare i 21 mila biglietti del Mapei Stadium per Sassuolo-Milan, partita che per i rossoneri potrebbe significare scudetto. Su VivaTicket si sono registrate code di 90 mila persone per acquistare i tagliandi dell’evento.

Prezzi alle stelle, invece, sui canali secondari: sul portale Viagogo si parte da 1000 euro a biglietto.