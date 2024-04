Sassuolo Milan, la moviola dei giornali: «Massa promosso, giusto annullare i gol a Chukwueze»

Sassuolo Milan, la moviola dei giornali: «Massa promosso con un 6,5 in pagella, giusto annullare i gol a Chukwueze»

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui casi da moviola della sfida che il Milan ha pareggiato per 3-3 in casa del Sassuolo.

Massa promosso con un 6,5 in pagella. Annullati a Chukwueze due gol, di testa nel primo tempo e di sinistro nella ripresa. In entrambi i casi l’ultima parola è del VAR: reti annullate per fuorigioco millimetrici. I due gialli di Thiaw e Pinamonti sono corretti: entrambi colpiscono l’avversario sul volto.