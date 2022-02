Sassuolo Femminile, Terzi avvisa: «Milan? Non siamo da meno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Terzi, dg del Sassuolo Femminile, è intervenuto in diretta su TMW Radio, parlando tra le varie della sfida al Milan

Alessandro Terzi, dg del Sassuolo Femminile, è intervenuto in diretta su TMW Radio, parlando tra le varie della sfida al Milan:

SOSTA NAZIONALI – «Eravamo molto contenti per l’esordio di Benedetta (Orsi, ndr), finché non abbiamo perso Sofia (Cantore, ndr) che purtroppo ha avuto un brutto infortunio. Proveremo a recuperarla, non sarà semplice: il cammino, soprattutto nel primo periodo, sarà in salita. Proveremo a fare il meglio»

CHAMPIONS LEAGUE – «Il fatto di non partire tra le favorite in un certo senso ci favorisce. Abbiamo sempre creduto nel gruppo delle ragazze, continuando a farlo nel tempo. I risultati stanno arrivando, come sempre quando lavori seriamente. Giusto darsi obiettivi come la Champions, era un pallino anche del dottor Squinzi»

MILAN – «Proveremo a fare bene, l’avversario è forte e organizzato con un allenatore validissimo, però noi non siamo da meno e proveremo a fare il meglio»