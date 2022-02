Sarri: «Sono perplesso, siamo tornati agli antichi difetti. Su Immobile…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a Mediaset:

MATCH – «Eravamo spenti, spero che il problema sia fisico perché se è mentale è preoccupante. Era un periodo che inalennavamo buone prestazioni mentre stasera siamo tornati agli antichi difetti. Mi aspettavo delle difficoltà stasera ma mi aspettavo una diversa prestazione visto che eravamo brillanti. Mi lascia l’amaro in bocca e perplesso questa partita, speriamo di rialzarci subito».

COPPA ITALIA ANTISPORTIVA – «Non mi piace il format della Coppa Italia, ma questo non c’entra con il match. La Coppa Nazionale più vista al mondo è la FA Cup dove giocano tutti, tutti i turni. Il sorteggio è in diretta televisiva, è un momento bellissimo, quello dà un fascino alla competizione unico. Questa sembra convogliare le squadre con più blasone alla diretta televisiva, non mi piace il format».

IMMOBILE – «Immobile ha avuto un colpo forte al collo del piede, speriamo di recuperarlo subito».

SQUADRA DI SARRI – «Ogni squadra ha caratteristiche diverse. Questa è una squadra buona ma sotto il punto di vista del palleggio il mio Napoli era superiore. Dobbiamo trovare la nostra dimensione, arrivavamo da buone prestazioni mentre stasera siamo tornati indietro»