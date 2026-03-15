Sarri a Dazn: «Rivedere questo Olimpico ci ha regalato sensazioni bellissime. Questa una gara a sé, non un punto di riferimento»

Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida tra Lazio e Milan, vinta dai biancocelesti, soffermandosi anche sull’atmosfera dell’Olimpico

Al termine della sfida tra Lazio e Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN, parlando della prestazione della sua squadra e dell’atmosfera speciale vissuta allo Stadio Olimpico. L’allenatore ha sottolineato l’emozione per il sostegno del pubblico e ha riconosciuto come la squadra avrebbe potuto gestire meglio alcuni momenti del match.

EMOZIONE – «È stata tutta la serata emozionante perché rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente, con un tifo spettacolare, è stata tutta la serata emozionante e bellissima. E sono veramente contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione al popolo laziale anche della vittoria, ma la serata sarebbe stata da ricordare con un qualunque risultato».

LA DIFESA E L’ORGOGLIO – «Sicuro, la mia sensazione è che sentivamo una responsabilità, abbiamo chiuso il primo tempo sopra 1-0 e basta, perché c’erano i margini per chiuderlo con un vantaggio più abbondante. Poi chiaramente l’intensità del primo tempo non ce l’abbiamo fatta a tenerla date le sei assenze, poi anche in panchina avevamo cambi limitati, quindi quelle sono le grandi difficoltà della partita».

IL FUTURO – «La stagione stiamo vivendo la più difficile, ma… Non ti voglio dire della carriera, perché in Serie C ne ho vissute di stagioni difficili, ma della Serie A, sicuramente è stata la più difficile per tantissimi motivi. Ha fatto un plauso anche alla squadra perché ci potevano essere presupposti per sfaldarsi, per mollare, invece vedo che la squadra continua ad allenarsi su buoni livelli, a volte sbaglia anche partita, però complessivamente a livello caratteriale c’è. Questo sinceramente non lo so. Leggendo il comunicato dei tifosi sembra che questa sia stata una presenza una, una tantum. Io spero che la bellezza dell’atmosfera di stasera non abbia colpito solo me ma anche loro in maniera particolare, e che ci sia un ripensamento, poi sai ci sono tanti motivi per cui c’è questa situazione e non lo so se è sanabile in breve tempo. Io le persone, le decisioni… solitamente tendo a rispettare le decisioni, è chiaro a me è una decisione che fa male però non posso avere neanche la presunzione di non rispettarla e quindi la rispetto».

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