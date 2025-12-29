Sarri sottoposto a un intervento chirurgico al cuore: ecco il comunicato della Lazio

Sarri si è operato al cuore a causa di una fibrillazione atriale: ecco il comunicato ufficiale della Lazio

Un piccolo spavento, ma fortunatamente risolto nel migliore dei modi. La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente che l’allenatore Maurizio Sarri è stato sottoposto oggi, lunedì 29 dicembre, a un intervento chirurgico al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione, resasi necessaria a causa di un riscontro di fibrillazione atriale, è consistita in un’ablazione transcatetere con l’innovativa tecnologia PFA (Pulsed Field Ablation).

L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, luminare di fama internazionale nel trattamento delle aritmie cardiache, e si è concluso con esito positivo. Al fianco del tecnico era presente anche il medico sociale del club, il dottor Italo Leo, per monitorare da vicino la situazione clinica del Mister, che compirà 67 anni il prossimo 10 gennaio.

Sarri, quando torna in panchina?

Le notizie che arrivano da Tor Vergata sono rassicuranti. Secondo quanto riferito dal club, Sarri «riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra». Nonostante l’importanza della procedura, la tecnologia PFA utilizzata permette tempi di recupero più rapidi rispetto alle tecniche tradizionali.

L’obiettivo dello staff medico e del tecnico è chiaro: essere regolarmente al suo posto per la ripresa del campionato, in occasione della sfida contro il Napoli in programma il prossimo 4 gennaio. La società e Sarri hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento al Policlinico e all’équipe medica per la professionalità e la qualità delle cure prestate.