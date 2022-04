Sarri: «L’errore di Acerbi con il Milan? L’abbiamo gestita così»

Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn, Sky e Lazio Style Radio, dopo la gara contro lo Spezia: le sue parole

Sarri dopo la gara contro lo Spezia è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole:

ACERBI – «Rivincita no, mi dispiace che ci sia questa strana situazione con il giocatore. In allenamento ce la mette tutta, mi dispiace per lui. Ha avuto dei problemi ma sta facendo una buona stagione».

COME DIFENDERE ACERBI – «L’unico modo per proteggerlo è parlarne il meno possibile e far vedere dentro al gruppo che non è cambiato nulla. Spero che sia una protesta passeggera e poi finisca tutto».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE