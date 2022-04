Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Milan queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

RAMMARICO – «Abbiamo messo tutto nella partita. ottimo primo tempo e poi pagatao una settimana travagliata. Ci abbiamo messo un errore in cui non stavamo rischiando da un po’, mi fa piacere che i ragazzi abbiano messo dentro tutto quello che avevano».

GARA – «Abbiamo sprecato tantissimi palloni riconquistati per ripartire azione su azione. Abbiamo sofferto nei 10 minuti dopo l’1-1, nell’ultimo quarto d’ora poco. Così ci siamo abbassati troppo ».

ASSENZA TIFOSI – «Se lo stadio fosse stadio in altre condizioni, un pizzico di aiuto sarebbe arrivato. Ma la squadra ha dato tutto a prescindere».

EUROPA CHE INCIDE SUL MERCATO – «Lo devi chiedere alla società, a me non cambia niente. Se hanno un piano A e uno B per il mercato non lo so. Io in questo ambiente sto benissimo, idem con la squadra. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, hanno fatto una larga fetta di lavoro alla pari con prima in classifica».