Sarr nel mirino del Milan: semplice idea o obiettivo concreto? Le novità sull’attaccante di proprietà del Watford

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare il reparto offensivo non c’è soltanto Berardi. I rossoneri osservano anche Ismaila Sarr, in scadenza con il Watford nel 2024.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo lo segue attentamente e al momento lo ha solo inserito nella lista dei possibili colpi estivi. Il suo innesto darebbe a Pioli maggiore imprevedibilità al reparto d’attacco.