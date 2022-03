Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, ha parlato delle continue voci sul nuovo Stadio di Milano

Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega nel Comune di Milano, ha parlato della questione relativa a San Siro, mandando un chiaro messaggio a Sala:

«A proposito del nuovo stadio, la gestione del sindaco Sala assume contorni sempre più pilateschi ogni giorno che passa. Se ne sta bellamente lavando le mani, fregandosene di convocare l’apposita commissione e tergiversando sull’apertura di un dibattito pubblico con un solo risultato. Milan e Inter, due società calcistiche note in tutto il mondo per le loro vittorie internazionali e il loro blasone giustamente guardano altrove. Ecco l’ennesimo record del sindaco Verde che preferisce farsi tirare per la giacchetta dagli ambientalisti. Ha preferito discutere per mesi di un inutile piano clima in un periodo di crisi economica e guerra, piuttosto che occuparsi di un dossier così rilevante come quello del nuovo impianto sportivo. Sala sta dimostrando di essere totalmente incapace di governare e risolvere la questione. Il lassismo e l’inerzia della giunta di Milano sono evidenti. Le squadre stanno giustamente cercando altre soluzioni e altre realtà dove evidentemente non ci sono tutti gli ostacoli che vediamo sull’area di San Siro, a causa del Sindaco e della sua maggioranza. Non tutti i sindaci sono come Sala. La differenza è tra chi sceglie per il bene della città e chi invece preferisce non decidere, subendo i diktat altrui».