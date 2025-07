Santiago Gimenez Milan, quando il ritorno a Milanello del messicano? Spunta l’intreccio con Modric

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante, impegnato ora col Messico in Gold Cup, tornerà a Milanello a fine luglio insieme a Luka Modric

Mentre il calciomercato estivo si anima con le prime indiscrezioni e i desideri delle squadre, per il Milan l’attenzione si concentra non solo sui nuovi possibili arrivi, ma anche sul consolidamento dei talenti già in rosa. Tra questi, spicca indubbiamente il nome di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, infatti, non è una novità per il tifo rossonero, avendo già indossato la maglia del Milan da febbraio 2025, dimostrando il suo valore in campo. Le tempistiche future del suo rientro post-impegni internazionali, insieme a quelle di Luka Modric, sono state dettagliate da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, offrendo uno sguardo privilegiato sui piani rossoneri per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Bianchin, “Negli stessi giorni, a fine mese, dovrebbe essere a Milanello anche Santiago Gimenez, attaccante del Milan, che domani giocherà la semifinale di Gold Cup con il Messico“. Questa affermazione acquista un significato particolare sapendo che Gimenez è già un elemento cardine della squadra. Il suo impegno con il Messico nella Gold Cup è un fattore chiave: la semifinale, in programma domani, precede un possibile rientro a Milanello già a fine agosto. Questo significa che il calciatore, dopo aver già assaporato la realtà milanista per diversi mesi, dimostra ancora una volta una grande professionalità e una forte motivazione nel rimettersi subito a disposizione del club, nonostante gli impegni estivi.

Il periodo da febbraio 2025 ha permesso a Gimenez di ambientarsi nel calcio italiano e nel sistema di gioco del Milan. Ha avuto l’opportunità di conoscere i compagni, assimilare le direttive tattiche e, soprattutto, iniziare a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. I mesi trascorsi in rossonero sono stati un banco di prova fondamentale per l’attaccante, che ha potuto dimostrare le sue qualità e il suo potenziale non solo in fase realizzativa, ma anche nel gioco di squadra. I tifosi rossoneri sono già abituati a vederlo in campo e le sue prestazioni hanno generato entusiasmo e aspettative per la stagione a venire.

La Gold Cup rappresenta per Gimenez non solo un impegno con la sua nazionale, ma anche un’ulteriore opportunità per mantenere alta la forma fisica e mettere in mostra le sue doti. Le sue performance con il Messico sono seguite con interesse dal Milan, consapevole di avere in rosa un giocatore di grande prospettiva. L’obiettivo è che Gimenez, dopo un periodo di integrazione già avvenuto, possa diventare un punto di riferimento ancora più solido per l’attacco milanista fin dall’inizio della nuova stagione, portando gol, assist e una continua crescita al reparto offensivo.

La filosofia del Milan rimane chiara: avere i giocatori chiave a disposizione il prima possibile per permettere loro di raggiungere la migliore condizione fisica e di continuare l’integrazione con la squadra. La presenza di Gimenez a Milanello a fine agosto significa che avrà circa un mese per prepararsi con il gruppo prima dell’inizio del campionato, previsto per il weekend del 23-24 agosto. Questo tempo sarà cruciale per il perfezionamento della sua preparazione fisica e per l’ulteriore affinamento delle dinamiche tattiche, permettendogli di ripartire con il piede giusto dopo gli impegni internazionali.

In conclusione, il ritorno di Santiago Gimenez a Milanello entro la fine di luglio, come anticipato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, è un segnale di continuità e ambizione per il Milan. Avendo già dimostrato il suo valore da febbraio 2025, la sua professionalità nel voler rientrare prontamente dopo la Gold Cup testimonia la sua dedizione al progetto rossonero. Il Milan si prepara ad accogliere nuovamente un protagonista che ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi e che è pronto a infiammare San Siro e a essere un elemento chiave nella prossima stagione, contribuendo a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del club.