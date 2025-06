Mercato Milan, messaggio chiaro a Santiago Gimenez! Dialogo con Allegri, i rossoneri hanno preso questa decisione

Mercato Milan, i rossoneri confermeranno in rosa Santiago Gimenez ma porteranno a Milanello anche un attaccante più chilometrato

Carlos Passerini, noto giornalista del Corriere della Sera, ha recentemente fatto chiarezza, sul suo canale YouTube, sulle strategie offensive del calciomercato Milan. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la ricerca di un nuovo attaccante di spessore, nonostante la presenza di Santiago Gimenez, non è sintomo di sfiducia nei confronti del giovane messicano. Piuttosto, l’obiettivo dei rossoneri è creare una vera concorrenza nel reparto avanzato, affiancando a Gimenez un profilo già affermato nel panorama calcistico europeo.

La necessità di rafforzare il reparto è evidente: con le partenze di Luka Jovic (attaccante serbo), Tammy Abraham (centravanti inglese, ex Chelsea) e il prestito di Francesco Camarda (promettente giovane della primavera), il Diavolo necessita numericamente di nuove forze. Tuttavia, la dirigenza meneghina, in particolare Iglesias Tare (direttore sportivo) e Massimiliano Allegri (allenatore di grande esperienza), non vuole accontentarsi di una semplice riserva. L’intenzione è quella di avere due attaccanti di alto livello, capaci di stimolarsi a vicenda e garantire soluzioni offensive diverse.

Passerini sottolinea come il Milan si fidi di Gimenez, ma non voglia rischiare di trovarsi in difficoltà qualora il suo adattamento al calcio italiano non fosse immediato. Per questo motivo, la dirigenza sta valutando profili di calciatori “più kilometrati”. Tra i nomi sul taccuino spiccano Dusan Vlahovic (potente centravanti serbo della Juventus), che si è mostrato disponibile a un trasferimento a Milanello, sebbene le trattative sullo stipendio siano ancora in corso.

Il “vero sogno” per il club lombardo rimane Victor Osimhen (prolifico attaccante nigeriano del Napoli), per il quale si aspetterà la fine del mercato per capire le reali possibilità. Un altro nome caldo è Darwin Núñez (rapido attaccante uruguaiano del Liverpool), che interessa anche al Napoli, suggerendo la necessità di un’azione rapida da parte dei rossoneri. Infine, si discute anche di Moise Kean (attaccante italiano di proprietà della Juventus), la cui clausola rescissoria di 50 milioni di euro si attiverà nei primi giorni di luglio. Il Milan è dunque determinato a investire su un centravanti di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione.