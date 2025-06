Calciomercato Milan, Santiago Gimenez tra Premier League e parere di Allegri. Le ultime sul messicano

Condividi via email

Calciomercato Milan, in bilico la posizione di Santiago Gimenez: tra Premier League e il parere di Allegri in ritiro

L’arrivo di Santiago Giménez nel calciomercato Milan nel gennaio scorso ha rappresentato un investimento significativo per le casse rossonere. I 32 milioni di euro (più bonus) versati al Feyenoord per assicurarsi le prestazioni del promettente attaccante argentino-messicano hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e le aspettative sulla sua capacità di guidare l’attacco milanista. Tuttavia, a pochi mesi dal suo approdo, il futuro di Giménez a Milanello appare già avvolto da un’aura di incertezza, alimentata dalle voci di mercato e dalla strategia del club per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la posizione di Giménez come prima punta titolare non è affatto salda. Nonostante l’oneroso esborso economico, il Milan sembra intenzionato a rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Questo scenario suggerisce che l’attaccante potrebbe non essere considerato l’unico o il principale perno dell’attacco, aprendo la porta a una potenziale concorrenza agguerrita o addirittura a una cessione inaspettata.