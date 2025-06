Calciomercato Milan, retroscena Santiago Gimenez Allegri! Dialogo col livornese, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Santiago Gimenez: Allegri intrigato dal centravanti messicano. Ultime

Il calciomercato estivo è sempre un periodo fervente e ricco di speculazioni, e la sessione attuale non fa eccezione per il calciomercato Milan. La ricerca intensa di un nuovo attaccante da parte della dirigenza rossonera ha sollevato non pochi interrogativi sul futuro di Santiago Gimenez, il giovane talento messicano arrivato con grandi aspettative.

È innegabile che il reparto offensivo del Milan necessiti di un rinforzo significativo. Il ritorno di Tammy Abraham alla Roma, l’addio di Luka Jovic e la cessione in prestito del promettente Francesco Camarda hanno creato delle lacune importanti che la società è determinata a colmare. La necessità di completare e potenziare l’attacco è una priorità assoluta per il club, specialmente in vista degli impegni futuri tra campionato e coppe europee.

Tuttavia, i nomi di alto profilo che circolano per il ruolo di centravanti non fanno che aumentare le incertezze attorno a Gimenez. Nomi come Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus con un prezzo elevato e un curriculum di gol impressionante, Darwin Núñez del Liverpool, un profilo di grande fisicità e potenza, e Mateo Retegui del Genoa, attaccante della Nazionale italiana che ha dimostrato la sua capacità realizzativa, sono tutti indizi di una ricerca orientata verso profili di spessore e sicura affidabilità. Queste valutazioni approfondite, condotte da figure chiave come il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, suggeriscono una volontà di alzare l’asticella qualitativa del reparto avanzato.

La seconda parte della scorsa stagione è stata particolarmente difficile per Santiago Gimenez, così come per l’intero Milan, che ha mostrato un calo di rendimento generale. L’attaccante messicano ha faticato a trovare la continuità e la brillantezza che lo avevano contraddistinto nei primi mesi in rossonero. Questa flessione ha inevitabilmente alimentato i dubbi sulle sue potenzialità a lungo termine nel club.

Eppure, sembra che non tutto sia perduto per il classe 2001. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, una delle fonti più autorevoli nel panorama calcistico italiano, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha espresso una marcata curiosità nei confronti di Gimenez. Questo significa che, prima di emettere qualsiasi giudizio definitivo o prendere decisioni drastiche, lo staff tecnico desidera valutare attentamente il giocatore durante la fase di preparazione estiva.

Questa pre-season si configura quindi come una vera e propria seconda chance per Santiago Gimenez. Sarà un periodo fondamentale per dimostrare il suo valore, la sua voglia di riscatto e la sua capacità di adattamento ai meccanismi di gioco voluti da Allegri. Il calciatore messicano non può permettersi di fallire questa opportunità, che potrebbe determinare in maniera decisiva il suo futuro al Milan. Le sue prestazioni negli allenamenti e nelle amichevoli estive saranno osservate con grande attenzione e potrebbero essere l’ago della bilancia per la sua permanenza in rossonero. Il Milan, nel frattempo, continua a muoversi sul mercato, ma la palla, per ora, è nelle mani, o meglio, nei piedi, di Santiago Gimenez.