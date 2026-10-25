Probabili formazioni Udinese Milan: Runjaic punta su Davis, Amorim si affida a Goncalo Ramos nell’emergenza

Probabili formazioni Udinese Milan: Friulani a caccia di una vittoria davanti al proprio pubblico, rossoneri alle prese con numerose assenze: ecco le scelte dei due allenatori e i possibili undici titolari per una sfida tutta da vivere

L’Udinese si prepara ad affrontare il Milan con l’intenzione di sfruttare il fattore campo e mettere in difficoltà i rossoneri. Kosta Runjaic dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su Davis come riferimento offensivo. Dall’altra parte, Ruben Amorim dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1, affidando a Gonçalo Ramos il compito di guidare l’attacco milanista.

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Tra i pali dei friulani è atteso Okoye, protetto dal terzetto difensivo composto da Abankwah, Palma ed Ebosse. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Vojvoda e Kamara, mentre Karlström e Piotrowski sono favoriti per presidiare il centrocampo. Sulla trequarti, spazio a Ekkelenkamp e Chakvetadze, chiamati a supportare Davis. Restano da monitorare le condizioni di Abankwah, Zaniolo e Solet. Gli indisponibili sono Gueye, Bayo e Alaba.

Il Milan, invece, dovrebbe schierare Maignan in porta, con Tomori, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi in difesa. In mediana, le scelte dovrebbero ricadere su Musah, Modric e Jashari. Alle spalle di Gonçalo Ramos, possibile spazio a Pulisic e Hutcinson, incaricati di creare occasioni e rifornire la punta centrale.

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Resta da valutare Loftus-Cheek, mentre l’infermeria rossonera continua a essere affollata. Oltre a P. Terracciano, mancheranno Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Moreira e Gila.

Udinese (3-4-2-1)

Okoye; Abankwah, Palma, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Milan (4-3-2-1)

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Jashari; Pulisic, Hutcinson; Gonçalo Ramos.