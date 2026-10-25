Milan, Amorim blindato da Cardinale: sei assenze a Udine, ma il progetto non cambia

Il Diavolo affronta una trasferta insidiosa con una rosa in emergenza, ma la società conferma la fiducia nel tecnico portoghese: attesi anche i rientri di Moreira, Rabiot e Gila
Il Milan si prepara ad affrontare una delle trasferte più complicate del campionato. A Udine, contro un’Udinese tradizionalmente ostica, i rossoneri dovranno fare i conti con numerose assenze che rischiano di condizionare la partita. Le difficoltà, però, non sembrano mettere in discussione il futuro di Ruben Amorim, che continua a godere della fiducia della società.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Come riportato da Antonio Vitiello, il tecnico portoghese non è a rischio, indipendentemente dal risultato della sfida contro i friulani. Nemmeno la pesante sconfitta contro il Bournemouth avrebbe cambiato la posizione del club, intenzionato a proseguire il percorso avviato con Amorim.
Udinese Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
Le preoccupazioni principali riguardano soprattutto l’infermeria. Sono sei gli indisponibili per la gara di Udine: oltre a Moreira, Rabiot e Gila, mancheranno anche Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers. Assenze pesanti, considerando il contributo di diversi giocatori negli equilibri della squadra.
Il calendario particolarmente fitto, con partite ravvicinate e pochissimo tempo per recuperare le energie, sta presentando il conto. In questa fase della stagione, gli infortuni rappresentano un ostacolo da gestire con attenzione, senza lasciarsi condizionare da giudizi affrettati.
La nota positiva riguarda le condizioni di Moreira, Rabiot e Gila: i rispettivi problemi fisici non sembrerebbero gravi. Il loro rientro è atteso tra la prossima partita contro il Bologna e il successivo impegno contro l’Inter.
Nessun processo anticipato, dunque: la stagione è ancora lunga e il Milan punta a superare questo momento difficile, mantenendo la fiducia nel proprio allenatore.