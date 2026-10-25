Milan, Amorim blindato da Cardinale: sei assenze a Udine, ma il progetto non cambia

Il Diavolo affronta una trasferta insidiosa con una rosa in emergenza, ma la società conferma la fiducia nel tecnico portoghese: attesi anche i rientri di Moreira, Rabiot e Gila

Il Milan si prepara ad affrontare una delle trasferte più complicate del campionato. A Udine, contro un’Udinese tradizionalmente ostica, i rossoneri dovranno fare i conti con numerose assenze che rischiano di condizionare la partita. Le difficoltà, però, non sembrano mettere in discussione il futuro di Ruben Amorim, che continua a godere della fiducia della società.

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Come riportato da Antonio Vitiello, il tecnico portoghese non è a rischio, indipendentemente dal risultato della sfida contro i friulani. Nemmeno la pesante sconfitta contro il Bournemouth avrebbe cambiato la posizione del club, intenzionato a proseguire il percorso avviato con Amorim.

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Le preoccupazioni principali riguardano soprattutto l’infermeria. Sono sei gli indisponibili per la gara di Udine: oltre a Moreira, Rabiot e Gila, mancheranno anche Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers. Assenze pesanti, considerando il contributo di diversi giocatori negli equilibri della squadra.

Il calendario particolarmente fitto, con partite ravvicinate e pochissimo tempo per recuperare le energie, sta presentando il conto. In questa fase della stagione, gli infortuni rappresentano un ostacolo da gestire con attenzione, senza lasciarsi condizionare da giudizi affrettati.

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La nota positiva riguarda le condizioni di Moreira, Rabiot e Gila: i rispettivi problemi fisici non sembrerebbero gravi. Il loro rientro è atteso tra la prossima partita contro il Bologna e il successivo impegno contro l’Inter.

Nessun processo anticipato, dunque: la stagione è ancora lunga e il Milan punta a superare questo momento difficile, mantenendo la fiducia nel proprio allenatore.