Calciomercato Milan, riserve sciolte! Allegri punterà su di lui, obiettivo rilancio

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha tutta l’intenzione di rilanciare Santiago Gimenez: il messicano rimarrà in rossonero

I primi sei mesi di Santiago Gimenez al Milan non sono stati certo esaltanti. Arrivato con l’etichetta di “salvatore della patria” e con enormi aspettative sul giovane attaccante messicano, si è trovato catapultato in un ambiente complicato, subendo la forte pressione e le attese eccessive che lo circondavano. L’inizio, in realtà, aveva fatto ben sperare: un assist decisivo contro la Roma e un bellissimo gol contro l’Empoli avevano fatto sognare i tifosi rossoneri. Tuttavia, Gimenez si è poi lasciato travolgere dalle difficoltà generali della squadra, cominciando a vedere sempre meno la porta avversaria e, di conseguenza, sempre più la panchina.

Nonostante le prestazioni altalenanti della sua prima metà stagione, il calciomercato Milan sembra credere fermamente nel potenziale di Santi. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di un altro attaccante a Milanello è ormai dato per certo. Tuttavia, considerando che ad oggi Gimenez è l’unico vero numero 9 in rosa (fatta eccezione per i giovani Francesco Camarda e Lorenzo Colombo, destinati a partire), Max Allegri ha espresso la chiara volontà di vederlo all’opera e di valutarne attentamente le qualità prima di esprimere qualsiasi giudizio definitivo.

La Seconda Opportunità e il Credito del Diavolo

Il Milan è convinto che Santiago Gimenez meriti una seconda opportunità. La società rossonera intende offrirgli un’estate di lavoro intenso e mirato per permettergli di presentarsi nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Del resto, stiamo parlando di un calciatore classe 2001, un talento giovane per il quale il Diavolo ha investito una cifra considerevole, superando la concorrenza agguerrita di molte altre grandi società europee.

Il suo curriculum al Feyenoord parla chiaro: 65 gol segnati in 105 partite, di cui ben 7 reti in 10 apparizioni in Champions League. Questi numeri non sono certo frutto del caso, ma testimoniano le indubbie capacità realizzative e il fiuto per il gol che Gimenez ha dimostrato nel corso della sua carriera. Il Milan, quindi, non ha intenzione di arrendersi facilmente su un giocatore con tali credenziali.

Il Nuovo Inizio: Operazione Riscatto per Santiago Gimenez

Dopo gli impegni con la Nazionale messicana, Santiago Gimenez volerà in vacanza per godersi un meritato riposo insieme alla sua sposa. Successivamente, si aggregherà al gruppo rossonero con qualche giorno di ritardo rispetto ai suoi compagni. A quel punto, per l’attaccante messicano scatterà l’“operazione riscatto”: un vero e proprio nuovo inizio.

Questa ripartenza avverrà con il vantaggio significativo di un periodo di ambientamento ormai superato. Gimenez ha avuto modo di conoscere a fondo l’ambiente milanista, le dinamiche di squadra e, soprattutto, i suoi compagni d’attacco come Rafael Leao e Christian Pulisic. Tutti questi aspetti, fondamentali per l’intesa in campo, serviranno a convincere Max Allegri a puntare con decisione su di lui per il nuovo corso del Milan. L’attaccante ha l’opportunità di dimostrare che la sua prima metà stagione è stata solo una battuta d’arresto e che può ancora diventare un pilastro fondamentale per i successi futuri del club rossonero. Sarà interessante vedere come Gimenez affronterà questa seconda chance e se riuscirà a trasformare le enormi aspettative in prestazioni concrete sul campo.