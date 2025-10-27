San Siro, l’ex presidente del CONI torna sulla questione stadio, le parole lasciano sorpresi i tifosi del Milan: «Il mondo va in quella direzione»

La questione del nuovo stadio di Milano, dopo anni di dibattiti e incertezze progettuali, è tornata centrale nel dibattito pubblico, trovando un convinto sostenitore nel presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Intervenendo in videocollegamento all’evento “Milano – 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi”, organizzato da Il Giornale presso la Fondazione Feltrinelli, Malagò ha espresso una chiara presa di posizione a favore della modernizzazione.

Malagò senza dubbi su San Siro: «Guardate il resto dell’Europa»

PAROLE – «Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto» ha dichiarato il presidente, riferendosi alla costruzione di nuovi impianti sportivi all’avanguardia. Malagò ha sottolineato come la mancanza di infrastrutture moderne abbia già penalizzato Milano in passato, citando l’esclusione della città da eventi di rilievo come la finale di Champions League o gli Europei del 2022.

Il suo messaggio è un invito, rivolto in particolare ai “romantici” legati alla “Scala del calcio”, a guardare oltre il sentimentalismo. Malagò ha esortato a confrontare la realtà milanese con quella delle grandi capitali europee: «Vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti…»

Nonostante la necessità di modernità, Malagò ha comunque precisato la tempistica legata all’evento olimpico: «Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po’».

Le parole ribadiscono dunque la visione che vede nel nuovo stadio un elemento non negoziabile per il futuro sportivo e internazionale di Milano, una tappa obbligata per restare al passo con le eccellenze europee e mondiali e per cavalcare l’aria di cambiamento sparsa anche in casa Milan. I rossoneri accelerano.