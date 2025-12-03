San Siro, Shevchenko parla di Milan e del nuovo impianto: le sue parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’icona rossonera e attuale Presidente della Federazione calcistica ucraina, Andriy Shevchenko, è stato protagonista di un’intervista esclusiva con Tuttosport, toccando temi che spaziano dalla complessa gestione dello sport nel suo paese in guerra fino all’attualità del Milan e le cruciali sfide infrastrutturali.

Sfide Ucraine e l’Occhio sul Diavolo

Shevchenko, l’ex centravanti ucraino Pallone d’Oro, ha illustrato le enormi difficoltà di gestire il calcio in un paese dilaniato dal conflitto, evidenziando la resilienza e la passione necessarie per mantenere viva l’attività sportiva nazionale.

Nonostante l’impegno istituzionale, l’ex bomber non ha mancato di commentare le dinamiche interne del Diavolo. In particolare, ha sottolineato l’importanza strategica di tre figure chiave per il Milan attuale: Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese tornato in panchina; Luka Modric, il fuoriclasse croato e cervello del centrocampo; e Rafael Leao, l’ala portoghese dalla velocità devastante. La loro combinazione di esperienza, genialità e potenza atletica è vista da Shevchenko come l’elemento trainante per il successo della squadra.

Il Nuovo Stadio: Storia e Futuro Devono Coesistere

Uno dei temi più delicati affrontati è stata la probabile demolizione di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter. Su questo punto, Shevchenko ha espresso un parere equilibrato, ma netto:

“Giusto costruire un nuovo stadio, se il nuovo stadio rispetterà il passato e porterà dentro di sé la storia di San Siro: non dovrà essere qualcosa di completamente diverso.”

L’ex bandiera rossonera riconosce la necessità di strutture più moderne e funzionali, ma pone come condizione imprescindibile il mantenimento di un legame spirituale e storico con il “Meazza”, un luogo sacro per il calcio mondiale. La costruzione del nuovo impianto, un progetto su cui anche il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, ha espresso interesse per modernizzare il club, deve quindi essere un atto di evoluzione, non di rottura totale.

