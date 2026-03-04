San Siro Milan, i numeri degli incassi da stadio: rossoneri secondi in Italia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama economico del calcio europeo è in continua evoluzione e l’ultimo report ufficiale dell’UEFA, ripreso con dovizia di particolari da Sky Sport, ha gettato una luce chiara sulle capacità di incasso dei top club del continente. La classifica, che analizza i proventi derivanti da biglietteria e hospitality per le partite casalinghe nel 2025, vede il Real Madrid dominare la scena con l’incredibile cifra di 222 milioni di euro, segnando un netto distacco dal resto delle inseguitrici.

I rossoneri e i giganti d’Europa: la classifica

Nonostante un leggero calo rispetto all’esercizio precedente, il Milan si conferma tra le realtà più solide a livello internazionale. Il Diavolo, infatti, occupa la 14ª posizione con un incasso di ben 80 milioni di euro. Sebbene si registri un -6% rispetto al 2024, il dato resta di assoluto rilievo, considerando la competitività della graduatoria guidata dai Blancose seguita dall’Arsenal (183 milioni) e dal PSG (175 milioni).

Pos. Club Incasso 2025 (Mln €) Trend vs 2024 1 Real Madrid 222 +20% 10 Inter 93 +42% 14 Milan 80 -6% 18 Juventus 67 +14% 23 Roma 56 -14%

La sfida di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questi introiti rappresentano linfa vitale per il nuovo progetto tecnico avviato in Via Aldo Rossi. Il compito di trasformare questa stabilità economica in successi sul campo è affidato a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tecnico toscano dal palmarès leggendario, tornato alla guida dei rossoneri per restaurare una mentalità vincente basata su equilibrio e gestione dei momenti cruciali.

A supportare il lavoro di campo, la società ha scelto la competenza di Igli Tare, Direttore Sportivo del Diavolo e dirigente albanese riconosciuto per la sua straordinaria capacità di scovare plusvalenze e talenti emergenti. Spetterà proprio a Tare reinvestire le risorse derivanti da San Siro per mettere a disposizione di Allegri una rosa sempre più competitiva, capace di scalare ulteriormente le gerarchie dei ricavi europei.

Conclusioni e prospettive SEO

L’obiettivo per il futuro è chiaro: invertire il trend del segno meno e tornare a crescere sfruttando le innovazioni nell’hospitality e le prestazioni sportive. Con una guida esperta come quella di Massimiliano Allegri e la visione strategica di Igli Tare, il Milan punta a massimizzare il potenziale commerciale del suo stadio, puntando nuovamente alla Top 10 dei ricavi UEFA.