Connect with us

News

San Siro Milan, i numeri degli incassi da stadio: rossoneri secondi in Italia

Published

3 ore ago

on

By

san siro curva

San Siro Milan, i numeri degli incassi da stadio: rossoneri secondi in Italia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama economico del calcio europeo è in continua evoluzione e l’ultimo report ufficiale dell’UEFA, ripreso con dovizia di particolari da Sky Sport, ha gettato una luce chiara sulle capacità di incasso dei top club del continente. La classifica, che analizza i proventi derivanti da biglietteria e hospitality per le partite casalinghe nel 2025, vede il Real Madrid dominare la scena con l’incredibile cifra di 222 milioni di euro, segnando un netto distacco dal resto delle inseguitrici.

I rossoneri e i giganti d’Europa: la classifica

Nonostante un leggero calo rispetto all’esercizio precedente, il Milan si conferma tra le realtà più solide a livello internazionale. Il Diavolo, infatti, occupa la 14ª posizione con un incasso di ben 80 milioni di euro. Sebbene si registri un -6% rispetto al 2024, il dato resta di assoluto rilievo, considerando la competitività della graduatoria guidata dai Blancose seguita dall’Arsenal (183 milioni) e dal PSG (175 milioni).

Pos.ClubIncasso 2025 (Mln €)Trend vs 2024
1Real Madrid222+20%
10Inter93+42%
14Milan80-6%
18Juventus67+14%
23Roma56-14%

La sfida di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questi introiti rappresentano linfa vitale per il nuovo progetto tecnico avviato in Via Aldo Rossi. Il compito di trasformare questa stabilità economica in successi sul campo è affidato a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tecnico toscano dal palmarès leggendario, tornato alla guida dei rossoneri per restaurare una mentalità vincente basata su equilibrio e gestione dei momenti cruciali.

A supportare il lavoro di campo, la società ha scelto la competenza di Igli Tare, Direttore Sportivo del Diavolo e dirigente albanese riconosciuto per la sua straordinaria capacità di scovare plusvalenze e talenti emergenti. Spetterà proprio a Tare reinvestire le risorse derivanti da San Siro per mettere a disposizione di Allegri una rosa sempre più competitiva, capace di scalare ulteriormente le gerarchie dei ricavi europei.

Conclusioni e prospettive SEO

L’obiettivo per il futuro è chiaro: invertire il trend del segno meno e tornare a crescere sfruttando le innovazioni nell’hospitality e le prestazioni sportive. Con una guida esperta come quella di Massimiliano Allegri e la visione strategica di Igli Tare, il Milan punta a massimizzare il potenziale commerciale del suo stadio, puntando nuovamente alla Top 10 dei ricavi UEFA.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan32 secondi ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il Real punta ancora Allegri. Nuova idea per la fascia destra. I ricordi di Brocchi. Aggredito Rocchi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×