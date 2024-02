San Siro, Sala convocherà Milan e Inter: ecco il motivo e le ultime sul possibile nuovo stadio dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato le parole del sindaco di Milano Sala per quanto riguarda la questione San Siro e nuovo stadio del Milan, annunciando la prossima convocazione dei club. Questo il titolo dell’articolo: «Sala convoca Milan e Inter: San Siro, dentro o fuori».

PAROLE – «Convocherò prestissimo i club, ci incontreremo senz’altro la prossima settimana. Ci stiamo sentendo e i rapporti sono molto buoni. A questo punto sta alle società manifestare interesse o perlomeno studiare il dossier San Siro essendoci un vincolo che è quello se i lavori si possono fare senza chiudere lo stadio. Capisco anch’io che se non è così per loro è molto difficile ma se invece si possono fare può diventare più attraente anche per loro l’ipotesi. Manderò una lettera al Milan, e per conoscenza all’Inter, come è stato fatto dopo la commissione comunale in cui è stata illustrata la proposta di ristrutturazione di San Siro. Era un atto dovuto perché a questo punto il Milan ha fatto un atto ufficiale, o perlomeno il Comune di San Donato l’ha fatto».