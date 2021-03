Sampdoria, sospetto stiramento per Ekdal: i tempi di recupero

Sospetto stiramento per Albin Ekdal, il centrocampista della Sampdoria verrà sottoposto a nuovi esami: i tempi di recupero

La sosta per le nazionali è sempre motivo di apprensione per i club e i calciatori che partono per i ritiri. La paura, prima legata solo agli infortuni, ora è collegata anche alla minaccia Coronavirus. E di infortunio si tratta quando si parla di Albin Ekdal.

Il centrocampista della Sampdoria farà ritorno anticipatamente a Genova e sarà nuovamente sottoposto ad esami per verificare l’entità del suo infortunio. Dai primi accertamenti sembra sia scongiurata una lesione grave, resta il sospetto di uno stiramento di lieve entità. Se confermato, come riporta Tuttosport, potrebbe significare tempi di recupero leggermente più lunghi, molto difficile che possa essere convocato contro il Milan.