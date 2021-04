Sampdoria, seduta anti Milan al gran completo: assente solo Bereszynski

Mattinata di lavoro per la Sampdoria a Bogliasco in vista del match di Serie A contro il Milan: rientrati tutti i nazionali ad eccezione di Bartosz Bereszynski, che raggiungerà i compagni nelle prossime ore. Il report completo.

«La Sampdoria si avvicina alla ripresa del campionato e in particolare alla trasferta in casa del Milan, in programma sabato (calcio d’inizio alle ore 12.30). Con il rientro di tutti i nazionali, ad eccezione di Bartosz Bereszynski atteso nelle prossime ore, sul campo 2 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta sostanzialmente di scarico, al fine di tenere il gruppo unito fra chi ha lavorato a Bogliasco e chi è reduce dalle gare internazionali e dai viaggi». IL REPORT COMPLETO SU SAMPNEWS24.