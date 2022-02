Sampdoria, Quagliarella verso il recupero: può esserci contro il Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Sampdoria Quagliarella ha smaltito l’infortunio e dovrebbe esserci contro il Milan

Fabio Quagliarella è pronto a tornare in campo. L’attaccante sembra aver assorbito in maniera definitiva l’infortunio al soleo e contro il Milan potrebbe essere della partita. Il come e il quanto però dipenderanno dalle valutazioni di Marco Giampaolo.

Il tecnico della Sampdoria ha due perplessità: una relativa alla tenuta, ossia quanti minuti di gioco l’attaccante può effettivamente sostenere, una relativa modulo perché la coppia con Francesco Caputo non aveva convinto sotto la gestione di Roberto D’Aversa. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico inizierà a ragionare proprio da Quagliarella.