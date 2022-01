Esonero D’Aversa: c’è l’offerta della Sampdoria per l’ex Milan Giampaolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampaolo Sampdoria: contatti con il Torino per la risoluzione del contratto. Pronta la prima offerta per il tecnico

L’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria è giunta al capolinea. La società blucerchiata non ha digerito la terza sconfitta consecutiva del 2022 (Cagliari, Napoli, Torino) e avrebbe già deciso di esonerare il tecnico dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus.

Tutto dipenderà dalla trattativa con Marco Giampaolo, primo nome sulla lista del direttore sportivo Daniele Faggiano. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la Sampdoria ha avviato i contatti con il Torino per valutare la risoluzione del contratto di Giampaolo. All’allenatore abruzzese, che farebbe così ritorno in blucerchiato, è stato proposta un’offerta da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.