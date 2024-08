Samardzic Milan, i rossoneri sono pronti a riprovarci così! Svelata la nuova STRATEGIA per il serbo

Samardzic Milan, i rossoneri sono pronti a riprovarci così! Svelata la nuova STRATEGIA per il centrocampista serbo

Il calciomercato Milan non ha ancora abbandonato l’idea di provare ad arrivare a Lazar Samardzic anche dopo aver chiuso la trattativa con il Monaco per l’arrivo in rossonero di Fofana.

I dirigenti milanisti, per superare la concorrenza dell’Atalanta che si è inserita nelle ultime ore, sarebbero pronti a rilanciare provando a inserire nella trattativa con l’Udinese (che chiede 25 milioni) alcune contropartite tecniche. Lo riporta Calciomercato.com.