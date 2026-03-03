Connect with us

Salvini, ironia da derby: «Fiducia? L’esito della gara è scontato!»

2 ore ago

Salvini

Salvini, Ministro e noto tifoso del Milan, ha ironizzato in vista del derby di domenica sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Tra un sopralluogo tecnico e le preoccupazioni per lo scacchiere internazionale, il calcio resta l’ancora di salvezza per stemperare le tensioni politiche. Matteo Salvini, presente a Cinisello Balsamo per il cantiere Aler di via Friuli, non si è sottratto al rito del pronostico in vista della stracittadina dell’8 marzo. Interpellato dai cronisti, tra cui gli inviati della Gazzetta dello Sport, il Vicepremier ha scelto la via della scaramanzia più estrema.

PAROLE – «Se mi sente fiducioso in vista del Derby? Il risultato è segnato, la vittoria dell’Inter è scontata!».

Ha dichiarato con un sorriso ironico, provando a spostare tutta la pressione sui cugini nerazzurri, attualmente in vetta con 67 punti. Nonostante la vittoria del suo Milan a Cremona e il possibile rientro di Giménez, Salvini ha preferito la “gufata” strategica.

