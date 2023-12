Salernitana Milan, i rossoneri devono sfare il tabù trasferta: il dato statistico sul prossimo match di campionato

In vista del prossimo match di Serie A tra Salernitana e Milan, ecco il dato statistico fornito da Opta sul match in trasferta.

STATISTICA – «Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime tre trasferte di campionato (2N, 1P) e non è mai rimasto per quattro gare esterne di fila senza vittorie sotto la gestione di Stefano Pioli; in generale, l’ultima volta in cui i rossoneri non hanno conquistato i tre punti per quattro incontri consecutivi fuori casa in Serie A TIM risale all’aprile 2019, con Gennaro Gattuso in panchina».