Salernitana Milan, Lovato avvisa i rossoneri: «Dobbiamo fare punti contro tutti». Le parole prima del match contro l’Atalanta

Il difensore della Salernitana Lovato ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Ecco le sue parole anche in vista della sfida contro il Milan.

PAROLE – «Non siamo delusi. Questa settimana è stata diversa dalle altre, sicuramente è colpa nostra se siamo in questa situazione. Dobbiamo affrontare le partite con il sangue agli occhi. La classifica parla chiaro, dobbiamo fare punti con tutti, anche con l’Atalanta, in un campo difficile. Ogni partita è a se, dovremmo essere bravi a scendere in campo con la giusta cattiveria. Ci serve la partita perfetta per fare un buon risultato. Noi stiamo facendo male ma come ci dice il mister, una vittoria potrebbe cambiare tutto».