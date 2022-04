Frecciata di Sepe: «Solo tre squadre ci hanno messo in difficoltà»

Sepe, portiere della Salernitana ha parlato prima della partita contro la Fiorentina della lotta per la salvezza

«Dobbiamo stare tranquilli è una partita importante e tireremo le somme alla fine del campionato. Salvezza? Da quando sono arrivato i risultati sono stati pochi, solo Inter,Roma e Juve ci hanno messo in difficoltà per il resto non tante squadre ci hanno messo in difficoltà»