Sala risponde a Salvini sulla questione stadio: «Abbiamo fatto una serie di atti e continuiamo a farne per far sì che questo stadio ci sia»

Il sindaco di Milano, Giuseppa Sala, ha risposto a Salvini sul polverone alzato sulla questione della costruzione del nuovo stadio di Milano. Ecco le sue dichiarazioni:

«La questione è meno misteriosa di quello che a volte si ritiene e qualcuno vuol fare ritenere, per me è molto lineare. Abbiamo fatto una serie di atti e continuiamo a farne per far sì che questo stadio ci sia».