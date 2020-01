Sala: “Ibra un campione, nulla in contrario sulla statua a Milano”

Sala apre alla possibilità che la statua di Ibrahimovic possa arrivare a Milano, chiaramente restaurata dopo la distruzione in Svezia

Sala sindaco tutti indistintamente, lui che da interista apre amorevolmente alla possibilità di avere la statua di Ibra a Milano, previo decisione su dove piazzarla. Il sindaco di Milano si è espresso così, attraverso la Gazzetta dello sport, riguardo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A, in particolare al Milan, e riguardo all’idea di portare la sua statua in città, dopo la distruzione da parte dei tifosi del Malmoe.

PAROLE INTELLIGENTI- «Non ho mai valutato la possibilità di portare la statua di Ibrahimovic a Milano, se qualcuno vuole proporre l’idea non ho nulla in contrario. Il giocatore, al di là di quale maglia indossi, è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare il suo contributo al Milan. Da interista posso dire che l’ingaggio di Ibrahimovic è un bene per la Serie A. Un posto per la statua? Bisogna chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede».