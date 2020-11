Saelemaekers rassicura il Belgio: «Tornerò più forte» – FOTO

Saelemaekers rassicura il Ct del Belgio dopo essere rientrato a Milano a causa di un infortunio. Nulla di grave però

Saelemaekers rassicura il Belgio dopo la mancata risposta alla convocazione per via di un infortunio: «È sempre un onore avere l’opportunità di giocare per il tuo paese. Purtroppo non potrò entrare in Nazionale a causa del mio infortunio. Spero di indossare presto questa fantastica maglia. Tornerò più forte».

Come appreso dalla redazione di Milan News 24, l’infortunio di Saelemaekers è di lieve entità e il centrocampista belga dovrebbe presto tornare a disposizione di Stefano Pioli che potrà sicuramente contare su di lui dopo la sosta.