MN24 – Saelemaekers, nulla di grave: rientrerà al termine della sosta

Non sembra essere nulla di preoccupante l’infortunio subito da Alexis Saelemaekers durante il ritiro con il Belgio

C’è ottimismo in casa Milan per la situazione di Saelemaekers. Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero infatti, non dovrebbe essere nulla di grave l’infortunio che costringerà il giocatore a rientrare anzitempo dal ritiro della nazionale belga.

Questa decisione è di fatto puramente precauzionale in modo da poter valutare in maniera più approfondita le sue condizioni. Il classe ’99 sarà dunque regolarmente a disposizione per Pioli alla ripartenza del campionato.