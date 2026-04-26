Saelemaekers a Milan Tv: «Sulla mentalità, oggi, c’è davvero poco da dire. Sulla traversa presa dico…»

Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv subito dopo il fischio finale di Milan Juventus

Alexis Saelemaekers, a pochi minuti dal fischio finale del match tra Milan e Juventus, sfida valevole per la 34esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SUL PAREGGIO: «Abbiamo dato tutto, oggi per la mentalità c’è davvero poco da dire. La Juve è tosta, hanno giocato bene ed è stata equilibrata. Credo sia giusto il pareggio».

SULLA TRAVERSA PRESA: «E’ stata una grande occasione per me, purtroppo la palla ha rimbalzato male e non l’ho presa bene, peccato...».

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA: «Noi lavoriamo ogni settimana, con la testa giusta per fare bene e arrivare al nostro obiettivo».