Pagelle Milan Juventus, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri che pareggiano a San Siro contro i bianconeri

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Juventus, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro.

TOP: Modric

FLOP: Pulisic

MAIGNAN 6,5 – Cinque parate su cinque tiri in porta, non proprio irresistibili, dell’attacco bianconero. Guida la difesa rossonera nel timido forcing finale della Juventus.

TOMORI 6 – Una prestazione senza sbavature e con grande attenzione. Prova qualche discesa offensiva che, di solito, appartengono a Pavlovic.

GABBIA 6,5 – Non è un caso che, dal suo ritorno in campo, la difesa rossonera sia diventata più solida. Ripete l’ottima prestazione fatta contro il Verona anche stasera.

PAVLOVIC 6 – Ha di fronte a sé un avversario davvero spinoso come Conceicao. Il risultato di questa sfida è un bel pareggio, poiché Pavlovic a volte viene saltato e altre volte interviene da gran difensore.

SAELEMAEKERS 5,5 – Nel voto complessivo della sua partita pesa quella traversa piena che rappresenta, alla fine dei conti, l’unica vera occasione da gol del match.

FOFANA 5,5 – Ormai è diventato difficile dare un voto alle prestazioni di Fofana perché la sua presenza in campo è giustificata dal un lavoro sporco importante. Tuttavia, quando ha la palla tra i piedi la musica cambia: troppa imprecisione. RICCI 6 (dal 65′): prova a fare ordine quando ce n’è bisogno e si lancia in avanti quando c’è spazio.

MODRIC 6,5 – Gli aggettivi per descrivere le sue prestazioni sono ormai finiti. Un vero e proprio faro del centrocampo che non disdegna il gioco sporco. Esce solo a causa di una brutta botta subita contro Locatelli. JASHARI 6 (dal 79′): Entra bene, con voglia e cattiveria.

RABIOT 6 – Meno appariscente del solito, ma solo perché il centrocampo della Juventus riesce a limitare il suo strapotere fisico.

BARTESAGHI 5,5 – Non è al 100% e si vede. Sbaglia diverse scelte che, con un pizzico di personalità in più, avrebbero potuto portare a qualcosa di interessante. ESTUPINAN 5,5 (dal 45′): in fase offensiva non si vede quasi mai. Aiuta spesso Pavlovic nel raddoppio prima su Conceicao e poi su Zhegrova.

LEAO 6 – Più attivo e più intraprendente: che sia tornato il Leao che tutti conosciamo? Si muove bene e, soprattutto, supera l’uomo donandoci delle vibes, quando brucia Bremer in velocità, che non provavamo da tanto tempo. NKUNKU S.V. (dal 79′): Qualcuno lo ha visto? Un solo pallone toccato in 11’…

PULISIC 5 – Prosegue il suo momento negativo. L’unica azione rilevante della sua partita è stata una discesa palla al piede conclusa nel nulla. Per il resto: poca presenza, pochi tocchi, poche giocate. FULLKRUG 5,5 (dal 61′): Prova a battagliare contro la difesa bianconera ma non ne esce mai vincitore.

ALLEGRI 6 – La squadra è quadrata, ordinata e precisa in difesa e non soffre praticamente mai. In attacco, invece, si poteva fare di più perché la sensazione è che gli spazi lasciati dalla Juventus potevano portare a ben altro.