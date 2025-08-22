Saelemaekers Milan, occhi della Juventus sul belga! Chieste informazioni: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

In un’ottica di rafforzamento delle corsie esterne, la Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di esterno offensivo. Oltre ai nomi già noti come Nahuel Molina (difensore versatile dell’Atletico Madrid) e Edon Zhegrova (ala d’attacco del Lille), nelle ultime ore è spuntato a sorpresa il nome di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga del Milan. La notizia, riportata da diverse fonti autorevoli, tra cui il portale specializzato Sport Mediaset, ha acceso i riflettori su una potenziale trattativa tra due club storicamente rivali.

Il Futuro di Saelemaekers a Rischio?

Il centrocampista offensivo belga, classe 1999, si trova in una fase delicata della sua carriera con il club meneghino. Nonostante la sua presenza costante nell’undici titolare, Saelemaekers non ha la certezza di un posto da protagonista fisso nel Milan di Massimiliano Allegri, che ha più volte elogiato la rosa e la sua varietà di alternative. La Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato, ha colto questo momento di incertezza per prendere le prime informazioni sul giocatore, sondando la sua disponibilità e la situazione contrattuale.

Trattativa Lontana, ma le Basi ci Sono

Al momento, non ci sono trattative ufficiali o contatti diretti tra la dirigenza bianconera (rappresentata da figure come il direttore sportivo Francesco Comolli e l’ex difensore Giorgio Chiellini) e il club rossonero. Tuttavia, l’interesse dimostrato indica una chiara intenzione della Vecchia Signora di prepararsi a un piano B qualora la pista principale, quella che conduce a Molina, dovesse definitivamente naufragare. L’Atletico Madrid, infatti, sembra restio a cedere il suo laterale argentino, complicando non poco i piani dei piemontesi.

La Richiesta del Milan e la Situazione di Musah

L’eventuale affondo per Saelemaekers non sarà semplice, soprattutto a causa della valutazione del giocatore. Il Milan, che lo acquistò dall’Anderlecht nel gennaio 2020, lo “valuta” non meno di 25-28 milioni di euro, una cifra che riflette il suo valore e l’importanza strategica per l’organico del Diavolo. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, il club rossonero non ha alcuna intenzione di svendere i suoi gioielli.

La stessa fermezza si riscontra nella situazione di Yunus Musah, il centrocampista statunitense ex Valencia su cui ha messo gli occhi l’Atalanta. Il Milan ha fissato un prezzo chiaro e non negoziabile: 30 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Chiunque voglia intavolare una trattativa per Musah dovrà partire da questa cifra, altrimenti non si siederà nemmeno al tavolo delle trattative. Questo atteggiamento intransigente del Milan evidenzia la volontà di mantenere i suoi elementi chiave e di monetizzare adeguatamente in caso di cessioni.

Fonte: Pietro Mazzara.