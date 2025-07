Saelemaekers Milan: futuro in rossonero e la dote della duttilità per Allegri. Dove può giocare

Saelemaekers Milan, l’esterno belga è destinato alla permanenza su pressione di Allegri: ecco dove può giocare

Alexis Saelemaekers è tornato a Milanello e le sue prime parole sono state un chiaro segnale: il suo futuro è ancora a tinte rossonere. Dopo una stagione in prestito alla Roma, dove ha dimostrato il suo valore con ben 7 goal e 7 assist in 32 presenze complessive tra tutte le competizioni, il fantasista belga ha spento ogni voce di calciomercato, dichiarando il suo amore e la sua volontà di restare a Milano. Un’ottima notizia per i tifosi e per il calciomercato Milan, che ritrova un giocatore duttile e carico di entusiasmo.

Intervistato da Milan TV al termine del suo primo allenamento, il classe 1999 non ha nascosto la sua gioia: “Sono contento di essere tornato, mi è mancato il Milan.” Parole che suonano come una musica per i sostenitori del Diavolo, ansiosi di rivedere il belga in azione. Saelemaekers ha anche sottolineato l’importanza dell’esperienza in prestito: “È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo.” Questo periodo lontano da Milano sembra averlo ricaricato, conferendogli una nuova consapevolezza e una maggiore maturità.

La sua determinazione è palpabile: “Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra.” Un messaggio forte e chiaro, che evidenzia la sua ambizione e il suo desiderio di contribuire al successo del club. Il suo legame con l’ambiente milanista è profondo: “È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo.” Queste dichiarazioni sottolineano il forte senso di appartenenza che Saelemaekers prova nei confronti del Milan, un fattore cruciale per le sue prestazioni future.

Il ritorno di Saelemaekers si inserisce perfettamente nei piani del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Sappiamo che a Max Allegri piacciono molto i giocatori con elevate capacità di duttilità tattica, in grado di ricoprire più ruoli all’interno del campo. In questo senso, Saelemaekers rappresenta una risorsa preziosa per il Milan di Allegri. La sua versatilità, che gli consente di spaziare su diverse posizioni, lo rende un elemento estremamente interessante per le prossime stagioni.

Non è un mistero che Allegri stia valutando diverse opzioni per la costruzione della squadra, e la capacità di Saelemaekers di adattarsi a più ruoli potrebbe rivelarsi una vera e propria arma in più. Alla luce degli addii di Florenzi e Walker, che hanno lasciato un vuoto nel ruolo di terzino destro, non è da escludere che nella mente di Allegri possa balenare l’idea di impiegare il belga in quella posizione, sfruttando la sua corsa e la sua fase difensiva.

Tuttavia, la previsione più probabile è che Alexis Saelemaekers parta nel suo ruolo naturale di esterno di destra alto. Qui può sfruttare al meglio le sue doti offensive, la sua velocità e la sua abilità nel creare superiorità numerica, mettendo a disposizione del Milan la sua capacità di generare assist e finalizzare. La sua presenza sulla fascia destra, sia in fase di spinta che di ripiegamento, sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra di Allegri. Il Milan si prepara a un’altra stagione ambiziosa e il ritrovato entusiasmo di Alexis Saelemaekers sarà senza dubbio uno degli ingredienti fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Fonte: Calciomercato.com