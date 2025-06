Saelemaekers Milan, cambia il futuro del belga? Allegri vuole tenerlo ma spunta una clamorosa ipotesi

Saelemaekers Milan, può cambiare il futuro dell’esterno belga: può rientrare nella trattativa con Svilar con la Roma

Il futuro di Alexis Saelemaekers si tinge di incertezza, con il calciatore belga al centro di intricate dinamiche di mercato che coinvolgono il calciomercato Milan, Roma e un nuovo, inatteso, interessamento. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.com, il destino dell’esterno che ha militato la scorsa stagione in prestito nella capitale è ora oggetto di un’attenzione particolare, non solo da parte dei club che ne detengono o ne hanno detenuto il cartellino, ma anche da parte di un’altra società di Serie A.

Saelemaekers, reduce da un’annata trascorsa tra alti e bassi con la maglia giallorossa, è ufficialmente rientrato al Milan, proprietario del suo cartellino. La sua esperienza a Roma, pur avendo mostrato sprazzi del suo talento, non è stata sufficiente a convincere la dirigenza capitolina a esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Questa conclusione era già stata sancita, come ricordato, da un vertice di mercato svoltosi nei giorni scorsi a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e quelli giallorossi. Un incontro che aveva portato a una “fumata nera” per la cessione a titolo definitivo del calciatore belga, lasciando il Milan con la necessità di trovare una nuova sistemazione per il suo esterno.

Ed è proprio in questo contesto di ricerca di soluzioni che si inserisce l’ultima, significativa indiscrezione riportata da Calciomercato.com. Il direttore sportivo Tare, la cui identità e il club di appartenenza non sono esplicitamente menzionati nell’articolo originale, ma che è un nome di spicco nel panorama calcistico italiano e che, per contesto, si può intendere riferirsi alla Lazio, starebbe seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. L’intenzione di Tare, secondo la fonte, sarebbe quella di provare a intavolare una trattativa che coinvolga Alexis Saelemaekers. L’idea sarebbe quella di inserire il cartellino del belga in un’operazione più ampia, mirata all’acquisizione di un portiere. Questo scenario aprirebbe le porte a una soluzione inaspettata per il Milan, che potrebbe così monetizzare o comunque trovare una contropartita tecnica per un giocatore che, al momento, non rientra pienamente nei piani.

Per Saelemaekers, questa nuova ipotesi rappresenterebbe un’ulteriore opportunità di rimanere in Italia, in un campionato che ha imparato a conoscere, seppur in una nuova realtà. La sua versatilità e la sua capacità di ricoprire diverse posizioni sulla fascia lo rendono un profilo interessante per molte squadre, e l’eventuale approdo in una nuova piazza potrebbe dargli la continuità e la fiducia necessarie per esprimere al meglio il suo potenziale.

Il Milan, dal canto suo, continua a monitorare con grande attenzione ogni sviluppo. L’obiettivo è quello di trovare la soluzione migliore per il giocatore e per il club, sia essa una cessione a titolo definitivo, un nuovo prestito con obbligo di riscatto o uno scambio di cartellini. La vicenda Saelemaekers si preannuncia quindi come uno dei capitoli più interessanti di questa finestra di mercato estiva, con Calciomercato.com che promette di continuare a seguire da vicino ogni evoluzione.